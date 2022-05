Esporte Itumbiara anuncia a contratação de Finazzi para a Divisão de Acesso Ex-jogador se apresenta no novo clube na próxima semana

O ex-atacante Finazzi foi anunciado como novo treinador do Itumbiara para a disputa da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano, que tem início previsto para agosto. Como jogador, o ex-camisa 9 defendeu a equipe em 2013. Esse será o segundo trabalho de Finazzi como treinador. No Itumbiara, terá o objetivo de levar o time tricolor de volta à 1ª Divisão, após rebaixame...