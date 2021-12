Esporte Jair Porrete, ex-jogador de Atlético-GO e Vila Nova, morre aos 79 anos Ex-atacante, que nasceu em Minas Gerais e se estabeleceu em Goiânia, foi campeão goiano pelos dois clubes

Jair Porrete, ex-jogador do Atlético-GO e do Vila Nova, morreu na noite desta quarta-feira (15), aos 79 anos, em Goiânia. A família explicou que o ex-atacante passou mal ao se deitar, sentindo uma dor no peito, e sofreu um enfarte. O velório e o sepultamento serão nesta quinta-feira (16). Mineiro de Corinto, Jair Porrete chegou ao futebol goiano para jogar no Atl...