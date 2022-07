O Goiás foi derrotado pelo América-MG, por 1 a 0, na noite deste domingo (3) e voltou para a zona do rebaixamento. O técnico Jair Ventura acredita que a eficiência foi premiada e não vê cenário de terra arrasada após a 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Animado pela vitória sobre o Cuiabá na rodada anterior e a oportunidade de atingir a metade de cima da tabela de classificação, o Goiás foi para Belo Horizonte enfrentar o Coelho, na Arena Independência, com o objetivo de vencer o confronto direto e abrir vantagem em relação à zona do rebaixamento.

Leia também:

+ Goiás perde para o América-MG, que marca com Henrique Almeida

Os planos esmeraldinos foram minados por um atacante que não deixou saudades na Serrinha. Henrique Almeida, que vestiu a camisa do Goiás em 2020, foi letal em uma das oportunidades claras que teve, sendo que na outra carimbou o travessão. O Goiás criou chances, sobretudo com Pedro Raul, mas não conseguiu alterar o placar.

“Foi um jogo muito equilibrado, foram 21 finalizações para cada lado e a equipe mais eficiente conseguiu a vitória”, analisou o técnico Jair Ventura.

Apesar do resultado negativo em uma partida tão importante, o técnico Jair Ventura acredita que não há nada perdido no Goiás pelo fato de ter voltado para a zona do rebaixamento. A Série A do Campeonato Brasileiro experimenta um achatamento raramente visto após 15 rodadas. A distância do Santos, 9º colocado, para o Goiás, que abre a zona da degola na 17ª colocação, é de apenas dois pontos.

“Com uma vitória a gente ia para nono, mas perdemos o jogo e estamos na zona do rebaixamento. Acho que está tudo em aberto, mesmo com tantas perdas (de jogadores), estamos muito fortes na briga para conquistar nossos objetivos”, frisou o treinador esmeraldino.

Após a derrota, Ventura reiterou que tem feito muitos esforços para fazer com que a equipe evolua, mas esbarra na falta de opções no elenco. Neste domingo, o treinador optou por começar a partida com o zagueiro Caetano improvisado como lateral esquerdo e a presença de três volantes no meio-campo. A tentativa não deu certo e o treinador optou por voltar para a etapa final com Dadá Belmonte, no lugar de Élvis, para trabalhar no corredor esquerdo.

O treinador esmeraldino admite que terá de buscar alternativas até o dia 18 de julho, quando o clube poderá inscrever novos reforços. “Temos de esperar chegar a janela, pois perdi três zagueiros e perdi dois atacantes que não jogam mais. Então, vamos ter que nos virar”, disse.

O Goiás volta a campo no próximo sábado (9), às 20h30, para enfrentar o vice-líder Athletico-PR, como mandante, na Serrinha.