Esporte Jair Ventura chega ao Goiás com missão de extrair mais do elenco Treinador desembarca na Serrinha sem poder pedir reforços e terá de buscar resultados com elenco que tem em mãos

Apresentado pelo Goiás no início da tarde desta quinta-feira (14), o técnico Jair Ventura, de 43 anos, inicia sua trajetória no clube esmeraldino com a tarefa de aproveitar ao máximo o elenco que tem em mãos e obter os resultados positivos na Série A do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Como a janela de transferências para contratações de novos reforç...