O técnico Jair Ventura utilizou um termo da moda para destacar a importância da vitória do Goiás sobre o Coritiba, por 1 a 0, na Serrinha. A partida marcou o início do 2º turno da Série A do Campeonato Brasileiro e o treinador esmeraldino disse que o clube vai tentar fazer o returno melhor do que a primeira metade do Brasileirão.

"É uma vitória de milhão. Por tudo o que representa, por um adversário direto e pelo peso muito grande de que apesar de termos boas performances, não estávamos vencendo", comentou o técnico Jair Ventura, para exaltar a importância da vitória sobre o Coxa.

O Goiás terminou o 1º turno com 22 pontos conquistados, mas havia começado o campeonato com uma derrota para o Coritiba. Jair Ventura disse que a meta é fazer um 2º turno melhor tanto em desempenho quanto em resultados. "Nosso maior objetivo é fazer o returno melhor do que o turno. Já no primeiro jogo conseguimos isso. Além disso, passamos um adversário direto e abrimos cinco pontos da zona do rebaixamento", comentou o treinador esmeraldino.