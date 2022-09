O técnico Jair Ventura valorizou a vitória do Goiás sobre o Santos, por 2 a 1, na Vila Belmiro, na noite desta segunda-feira (5) e a posição obtida pela equipe esmeraldina nesta Série A do Campeonato Brasileiro.

Além da vitória sobre um concorrente direto, fora de casa, e as duas posições conquistadas na tabela de classificação, Jair Ventura avalia que o resultado salienta uma série de coisas positivas que o Goiás estpa apresentando na competição. "Temos de valorizar três vitórias (seguidas) em uma Série A, que é muito, mas muito difícil. Temos de valorizar que abrimos dez pontos para a zona do rebaixamento. Temos de valorizar que já são quatro jogos sem perder", frisou o treinador esmeraldino, que lembrou que o Goiás chegou à quarta partida de invencibilidade, sendo três vitórias nos últimos jogos.

Apesar do momento positivo, Jair Ventura sabe que o Goiás não pode diminuir o ritmo e precisa seguir vencendo jogos para atingir o primeiro objetivo traçado pelo Goiás. "Temos muita coisa para comemorar, mas sabemos que se as coisas não acontecerem desta maneira nos próximos jogos, não teremos nada para comemorar. Vamos com humildade, pés no chão, nosso discurso não muda e vamos em busca da nossa permanência na Série A", ressaltou o técnico do Goiás.

No 2º turno, o Goiás faz a quinta melhor campanha com 13 pontos conquistados em 18 pontos disputados.