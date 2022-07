Para o clássico decisivo contra o Atlético-GO pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o técnico Jair Ventura pode repetir a formação vitoriosa utilizada na partida contra o Athletico-PR. O treinador não tem desfalques em relação ao time colocado em campo contra o Furacão.

O técnico Jair Ventura optou pela escalação de uma dupla de centroavantes com Nicolas e Pedro Raul e mexeu no lado esquerdo do meio-campo com a presença de Danilo Barcelos como ala. Com isso, o atacante Vinícius foi para o banco de reservas.

Na atividade desta terça-feira (12), no CT Edmo Pinheiro, o meia Luan Dias não participou do treino desde o início, assim como Apodi, que ainda está na fase de transição e não pode ser aproveitado por Jair Ventura.

Desta forma, a provável escalação do Goiás para enfrentar o Atlético-GO nesta quarta-feira (13), às 19 horas, na Serrinha, tem: Tadeu; Yan Souto, Reynaldo César e Caetano; Diego, Caio Vinícius, Matheus Sales, Fellipe Bastos e Danilo Barcelos (Vinícius); Nicolas e Pedro Raul.

