Após o empate por 1 a 1 com o Avaí, o técnico Jair Ventura disse que não pode considerar o resultado ruim para o Goiás por causa das circunstâncias do jogo na Serrinha, neste sábado (13), em que o alviverde saiu atrás e buscou a igualdade.

O treinador reclamou da arbitragem dizendo que o pênalti marcado para o adversário foi duvidoso e que não foi marcada uma penalidade a favor do Goiás.

"No primeiro tempo, viemos com uma postura propositiva, mas não conseguimos fazer o que queríamos. No segundo, conseguimos colocar em prática. Mas, mais uma vez, a arbitragem sai como protagonista. Marcou um pênalti duvidoso para eles, depois marcou um que não foi, o VAR precisou intervir. E depois teve um em cima do Vinícius que não deram", descreveu Jair Ventura, de acordo com sua visão dos lances.

"Poderíamos ter vencido, mas a arbitragem nos prejudicou de novo. Mas aqui no Goiás não tem vilão. Nossos erros são de todos, assim como o chute do Dadá Belmonte foi de todos", completou o treinador.

O jogo era considerado um confronto direito porque é do que se passou a chamar "campeonato do Goiás", em busca da permanência na elite após o acesso conquistado em 2021. O clube tem agor 26 pontos e está em 11º lugar, mas foi apenas o primeiro jogo da 22ª rodada, que ficará completa com outros nove jogos entre este sábado (13) e esta segunda-feira (15).

"É um confronto direto, o Goiás tem obrigação de vencer, mas a arbitragem dificulta. Diante disso tudo, pelas circunstâncias, não podemos achar ruim o empate. Não podemos falar que não teve entrega, luta e determinação dos atletas", comentou Jair Ventura.

Depois de cobrar contratações ao Goiás, que se reforçou pouco na segunda janela de transferências do futebol brasileiro, Jair Ventura respondeu neste sábado (13) sobre as palavras do presidente do clube, Paulo Rogério Pinheiro, no quinta-feira (11). O dirigente disse que o treinador teve "uma vírgula mal colocada na entrevista", reforçou que o profissional tem prestígio no clube e que Jair Ventura está com proposta de renovação em mãos e só não renova se for rebaixado.

"Fico feliz, pois a vida de treinador é de muitas críticas. Então, é gratificante receber elogios do presidente. Meu foco é total no Goiás. Em conseguir a pontuação necessária para nossa permanência. Quando conseguirmos, vamos pensar em algo mais. Mas, por enquanto, vamos mirar a permanência. Sou fiel aos clubes em que estou. Por que eu iria falar algo aqui para afetar o presidente? Todos nós estamos trabalhando em prol do Goiás. Foi bom que ele falou isso, para deixar claro que não está contratando porque não quer. Temos dificuldade financeira. Mas todos nós estamos juntos. O insucesso do Goiás é o de todos."

Sobre a renovação, Jair Ventura falou que ainda não pensou e prefere esperar. "Em toda minha carreira, desde 2016, não falei sobre as situações. Se tenho proposta ou não, sigo assim, sem falar se tive ou não. Não gosto, pois tem diversas interpretações quando se fala. Sobre renovação, tem muito campeonato ainda. Faltam 16 jogos para alcançarmos nosso objetivo. A renovação ou não está muito condicionada à permanência, como o próprio presidente falou."

Dia dos País

Filho do tricampeão mundial Jairzinho, Jair Ventura vai passar o Dia dos Pais com o Furacão da Copa de 70. Após o empate com o Avaí, o técnico do Goiás disse que nunca se aproveitou do sobrenome para vencer na carreira.

"Falar do meu pai é difícil. Saí de casa com 16 anos para buscar meu caminho na vida. Não por necessidade, mas por querer. Meu pai e minha mãe me deram tudo do bom e do melhor. Mas eu não sentei no meu sobrenome. Estou perto de completar 250 jogos como treinador. Tenho muito orgulho do meu pai. Ganhar e perder é do jogo, mas meus valores são inegociáveis. E isso eu aprendi com ele. É meu ídolo, meu herói. Amanhã vou acordar vou pra lá, almoço com ele e volto logo depois porque segunda-feira tem treino", contou o técnico.