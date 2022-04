Esporte Jair Ventura elogia postura do Goiás e destaca apoio da torcida Treinador esmeraldino avaliou como positiva a resposta do elenco esmeraldino na estreia dele contra o Palmeiras na Serrinha

O técnico Jair Ventura estreou no comando do Goiás com um empate cedido pelo time esmeraldino nos acréscimos ao Palmeiras, por 1 a 1, neste sábado (16), na Serrinha. Na primeira impressão, o treinador valorizou o empenho e compreensão dos jogadores do Goiás e disse que com o apoio da torcida a equipe poderá ser forte ao longo da Série A do Campeonato Brasileiro. ...