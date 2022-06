O técnico Jair Ventura ganhou três reforços para escalar a equipe do Goiás no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, onde faz clássico contra o Atlético-GO nesta quarta-feira (22).

O volante Matheus Sales e os zagueiros Caetano e Reynaldo César foram desfalques na partida contra o Corinthians, pela Série A do Campeonato Brasileiro, mas estão livres para serem escalados contra o Dragão.

Matheus Sales e Reynaldo César cumpriram suspensão automática na partida contra o time paulista, enquanto Caetano não pôde atuar por força de contrato. Com o retorno dos três jogadores, Jair Ventura poderá escalar uma equipe mais rodada e experiente contra o rival Atlético-GO.

O treinador esmeraldino ainda aguarda as evoluções do atacante Nicolas e do ponta Apodi, que se recuperam de lesões e podem pintar como opções na quarta-feira.

Leia também

- "Vamos encarar como Copa do Mundo", diz técnico do Goiás sobre Copa do Brasil

- Goiás perde para o Corinthians e chega ao 4º jogo sem vencer