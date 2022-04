O técnico Jair Ventura reclamou das sucessivas lesões que atrapalham o Goiás neste início de Série A do Campeonato Goiano. Desde a chegada do treinador, o time esmeraldino acumula baixas no departamento médico e terminou a partida diante do Avaí com dois jogadores lesionados.

Na reta final do jogo na Ressacada, o Goiás ficou com nove jogadores em campo porque Hugo e Luiz Filipe não tinham mais condição de continuar em campo e Jair Ventura já tinha feito as cinco alterações regulamentares. Esses jogadores se juntam a nomes como dos volantes Auremir e Caio Vinícius, que estão com lesões musculares, além do atacante Vinícius, que sentiu desconforto muscular e não viajou para Florianópolis.

"É recuperar esses jogadores que vem se machucando. Não estamos aqui para transferir a responsabilidade das lesões para ninguém, até porque hoje foram duas lesões que não foram musculares, mas que afetam diretamente no desempenho, no rendimento, nas possibilidade de tentar algo diferente, pois você tem mais jogos e com menos opções para fazer algo novo", frisou.

Apesar dessa questão médica, Jair Ventura acredita que com muito trabalho o Goiás vai se recuperar na competição nacional. O treinador espera que a sequência de sete jogos sem vitórias possa ter um fim em breve. "Eu me incluo nesses jogos que nós estamos sem ganhar, mesmo aqui não estando. Isso porque quando visto uma camisa, já faço parte de tudo que aqui está. Junto aos meus atletas, vamos trabalhar demais para reverter essa situação o quanto antes", garantiu.