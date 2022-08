Após a derrota para o Palmeiras, por 3 a 0, o técnico Jair Ventura voltou a cobrar a diretoria do Goiás por contratações. O clube esmeraldino ainda busca reforçar o elenco com pelo menos um meia, mas tem encontrado dificuldades para dar novas peças para o treinador esmeraldino.

Além do desejo de contar com mais opções para reforçar a equipe, Jair Ventura também está de olho nos concorrentes da segunda metade da tabela, que foram ao mercado em busca de reforços na luta contra o rebaixamento.

O técnico esmeraldino citou alguns exemplos como o Botafogo, que tem aporte financeiro forte por causa do investidor John Textor e também o Fortaleza, que fez boas contratações para tentar sair da zona do rebaixamento.

“O Fortaleza mesmo trouxe o (Thiago) Galhardo. São equipes que estão brigando com a gente e ficando cada vez mais fortes. Isso vai deixar o 2º turno mais difícil para a gente. Historicamente, já é mais difícil, mas começa a afunilar. Mas acredito na força do trabalho”, argumentou, ressaltando a diferença de orçamento.

“Nosso orçamento hoje é 10% do orçamento do Palmeiras. Estamos no mesmo campeonato, mas com uma discrepância financeira gigante”, falou o treinador.

Jair Ventura disse que o Goiás precisa de um meia e até de mais uma opção para o ataque, pelas beiradas do campo. Contra o Palmeiras, o treinador utilizou o centroavante Renato Júnior improvisado nesta função, pois não tinha jogadores como Vinícius e Apodi, que ficaram em Goiânia aprimorando a parte física.

Desde a abertura da janela de transferências, o Goiás realizou cinco contratações para repor perdas por lesões ao longo da temporada. Os zagueiros Lucas Halter e Danilo Cardoso chegaram para os lugares de Da Silva e Sidimar, que sofreram lesões graves. O lateral esquerdo Sávio chegou como opção para concorrer com Danilo Barcelos e Hugo, que passaram por momentos de baixa.

Do meio para a frente, em posições em que o treinador esmeraldino cobrou reforços, o clube esmeraldino contratou o meia Marco Antônio, que se desligou do Cruzeiro, além de ter apostado no atacante Breno Herculano. Esses dois últimos ainda não estrearam.

O Goiás tem uma semana para contratar novos jogadores e regularizá-los para a reta final da Série A. A atual janela de transferências para o futebol nacional, aberta no último dia 18 de julho, será fechada no dia 15 de agosto (segunda-feira).