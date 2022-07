Esporte Jair Ventura vê evolução no Goiás e projeta 2º turno mais difícil Técnico esmeraldino enxerga grau de dificuldade maior na reta decisiva do Campeonato Brasileiro, mas aposta no trabalho desenvolvido no clube

O técnico Jair Ventura projeta o 2º turno da Série A do Campeonato Brasileiro com nível de dificuldade maior. O treinador do Goiás, no entanto, acredita que o time esmeraldino está em evolução dentro de seu trabalho e espera colher os frutos na fase final da competição nacional. Para Jair Ventura, o 2º turno será mais difícil ainda porque muitas equipes estão conseg...