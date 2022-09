O técnico Jair Ventura está a poucos dias de completar cinco meses no comando do Goiás e acredita que o maior conhecimento do elenco, do clube e as semanas cheias para treinamentos ajudam a explicar o bom momento vivido pelo clube nesta Série A do Campeonato Brasileiro.

“Cinco meses de casa, estou extremamente adaptado, já conheço os cantinhos do clube, já conheço as características dos meus atletas e tenho o grupo na mão. Conheço eles a fundo e esse é o grande segredo”, destacou o técnico Jair Ventura, que completará cinco meses à frente do Goiás no dia 14 de setembro.

Para o treinador esmeraldino, a boa fase vivida pelo clube e até mesmo a oportunidade que tem para repetir a escalação pela terceira vez consecutiva é fruto de um maior tempo para recuperação dos atletas e para treinos.

"O grande responsável são as semanas cheias, onde consigo trabalhar melhor os comportamentos que eu quero, conseguimos recuperar melhor os nossos atletas. Quando você tem um tempo maior de recuperação, você treina mais, fica melhor e mais forte fisicamente também", salientou.

O Goiás encerra neste sábado (10) sua preparação para enfrentar o Flamengo, jogo que está marcado para o domingo (11), às 19 horas, no Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha).