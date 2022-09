O tricampeão mundial Jairzinho, o Furacão da Copa de 70, fez uma visita ao centro de treinamento do Goiás nesta sexta-feira (9). O ex-jogador é pai do técnico Jair Ventura e está em Goiânia para passar alguns dias.

Jairzinho e a mulher, Thereza, passaram a manhã de sexta no CT Edmo Pinheiro. O tricampeão recebeu uma camisa do Goiás com o número 7 e com o nome dele.

Além disso, Jairzinho, de 77 anos, participou de um momento no gramado com os atletas, que foram todos cumprimentá-lo.

Em tom de brincadeira, pegou a camisa 7 e disse que quem é da posição está correndo risco. Os jogadores tiraram onda com o atacante Vinícius.

Leia também:

+ Contra o Flamengo, Goiás pode repetir a escalação pela terceira vez