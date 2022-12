O Japão surpreendeu mais uma vez. Depois de bater a Alemanha, os orientais venceram também a Espanha, nesta quinta-feira (1º), por 2 a 1, na última rodada do Grupo E da Copa do Mundo 2022. Morata abriu o placar para os espanhóis, ainda no primeiro tempo, mas Ritsu Doan e Ao Tanaka viraram para os japoneses na etapa final.

Com o resultado, os japoneses vão a seis pontos e avançam para as oitavas de final da Copa do Mundo na primeira colocação do Grupo E. Já a Espanha, com o vexame nesta quinta, fica em segundo, com quatro, superando a Alemanha apenas no saldo de gols (6 a 1).

Agora, o Japão enfrenta a Croácia nas oitavas de final. O jogo acontece na segunda-feira (5), às 12h (de Brasília). Já a Espanha, que com a segunda colocação sai da chave do Brasil, enfrentará Marrocos na terça (6), também às 12h.

FICHA TÉCNICA

JAPÃO: Gonda; Itakura, Yoshida e Taniguchi; Ito, Morita, Tanaka (Wataru Kendo) e Nagatomo (Kaoru Mitoma); Kamada (Takehiro Tomiyasu), Kubo (Ritsu Doan) e Maeda (Takuma Asano). T.: Hajime Moriyasu.

ESPANHA: Unai Simón; Azpilicueta (Dani Carvajal), Rodri, Pau Torres e Balde (Jordi Alba); Busquets, Gavi (Ansu Fati) e Pedri; Nico Williams (Ferrán Torres), Dani Olmo e Morata (Marco Asensio). T.: Luís Enrique.

Estádio: Internacional Khalifa, em Doha (Catar)

Horário: Às 16h (de Brasília) des

Árbitro: Victor Gomes (África do Sul)

VAR: Fernando Guerrero (México)

Gols: Álvaro Morata, aos 11' do 1° T (Espanha). Ritsu Doan, aos 3' do 2° T, Ao Tanaka, aos 8' do 2° T (Japão)

Cartões amarelos: Ko Itakura (Japão), Shogo Taniguchi (Japão), Maya Yoshida (Japão).