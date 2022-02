Esporte Jaqueline Mourão se torna a brasileira com mais participações em Olimpíadas A atleta se tornou a brasileira com mais participações em Jogos Olímpicos, entre homens e mulheres, com oito edições de Olimpíadas no currículo

Jaqueline Mourão, 46, terminou sua prova no sprint livre, do esqui cross-country, apenas no 84º lugar. Mas fez história em Pequim. Nesta terça-feira (8), a atleta se tornou a brasileira com mais participações em Jogos Olímpicos, entre homens e mulheres, com oito edições de Olimpíadas no currículo. Ela ultrapassou Robert Scheidt, Formiga e Rodrigo Pessoa, todos com se...