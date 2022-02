Esporte Jataiense anuncia contratação do técnico Zé Humberto Treinador terá três jogos para salvar a Jataiense do rebaixamento, mas também tem chances de levar a Raposa do Sudoeste às quartas de final do Goianão

A Jataiense tem novo técnico para a sequência do Campeonato Goiano. A Raposa do Sudoeste anunciou a contratação de Zé Humberto, que terá três jogos no comando da equipe na reta final da fase de classificação do Estadual. Ele assume a vaga que foi de Márcio Goiano, demitido após a 7ª rodada. A missão do treinador será de comandar a Jataiense na busca pela pe...