Esporte Jataiense demite técnico Márcio Goiano Raposa do Sudoeste tem menos de 30% de aproveitamento no Goiano e é 5ª colocada do Grupo A

Penúltima colocada no Grupo A do Campeonato Goiano, a Jataiense demitiu, na noite desta quinta-feira (17), o técnico Márcio Goiano após sete rodadas do Estadual. O clube avisou que vai anunciar novo treinador nas próximas horas. Em sete jogos, a Jataiense teve apenas 28,5% de aproveitamento - uma vitória, três empates e três derrotas. A Jataiense é a sexta e...