Esporte Jataiense vence Goianésia, obtém primeira vitória e sobe na tabela Equipe de Jataí é 3ª colocada do Grupo A, com 5 pontos. Azulão do Vale é 5º, com 4 pontos

A Jataiense quebrou a sequência de três rodadas sem vitória no Goianão e, em casa, no Estádio Arapucão, garantiu o primeiro triunfo na competição. A equipe do Sudoeste Goiano se impôs e venceu apertado o Goianésia, por 1 a 0, na tarde deste domingo (6). Gean, em uma cobrança de pênalti no final do primeiro tempo, marcou o gol que assegurou ao time de Jataí o triu...