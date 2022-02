Após ceder o empate para o Anápolis, fora de casa, a Jataiense volta a enfrentar o Galo da Comarca em confronto direto pelas primeiras colocações do Grupo A, com chance até mesmo da partida apontar o novo líder da chave. O jogo será disputado neste domingo (13), às 15h30, no Estádio Arapucão, em Jataí.

Para sonhar com a liderança, as duas equipes precisam torcer para um tropeço do Goiás diante do Goianésia, neste sábado (12). Mesmo que não seja possível assumir a ponta do Grupo A, uma vitória será fundamental para consolidar a presença dentro da faixa de classificação à próxima fase.

Ao fim do 1º turno, Jataiense e Anápolis se mostraram duas equipes competitivas. A Raposa do Sudoeste perdeu apenas uma partida - para o Goiás, na Serrinha - e acumula seis pontos. O Galo da Comarca também só perdeu um jogo e tem oito pontos, mesma pontuação do atual líder da chave, que é o Goiás.

O meia Matheus Guará foi regularizado e pode pintar como novidade na Jataiense do técnico Márcio Goiano.