Esporte Jataiense x G. Anápolis: expectativa de gols no Arapucão Com média de 2,8 gols por partida, Raposas se encontram na 2ª rodada do Goianão 2022

Após empates em seus jogos na abertura do Campeonato Goiano, Jataiense e Grêmio Anápolis se enfrentam no estádio Arapucão, em Jataí, em busca da primeira vitória. O duelo válido pela 2ª rodada será disputado a partir das 16 horas e tem, com base no retrospecto de jogos, uma expectativa de confronto equilibrado com gols.Na história, o duelo das raposas nunca terminou...