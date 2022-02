Esporte Jataiense x Goiás: esmeraldino descansa elenco após conquista de vaga Glauber Ramos deve poupar jogadores no confronto contra a Jataiense, neste domingo (20). Clube esmeraldino tem meta de seguir na liderança do Grupo A

Com vaga assegurada nas quartas de final do Campeonato Goiano e de olho na estreia na Copa do Brasil, o Goiás viaja até Jataí para enfrentar a Jataiense neste domingo (20), às 15h30, no Estádio Arapucão. O técnico Glauber Ramos deve poupar uma série de jogadores considerados titulares para fazer administração da energia do elenco. (Veja a escala de arbitragem, prováveis forma...