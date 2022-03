Esporte Jataiense x Morrinhos: confronto direto contra queda e por vaga

Lanterna do Grupo A, a Jataiense entra em campo neste sábado (5), a partir das 15h30, para fazer confronto direto com o Morrinhos, no Estádio Arapucão, em Jataí. As duas equipes chegam na última rodada com chances de classificação para as quartas de final, mas também ameaçadas pelo rebaixamento.A Raposa do Sudoeste venceu apenas uma partida neste Goianão e está há cinco...