Na vitória de virada sobre o Goiás, o lateral esquerdo Jefferson foi um dos destaques do Atlético-GO. Foi dele a jogada do segundo gol, em que aplicou um chapéu sobre Maguinho, entrou na área, viu o jogador alviverde tocar a bola com a mão e cometer pênalti.

O lance é pouco do que Jefferson pretende realizar em campo durante a temporada. Acostumado a atuar na linha de quatro (defensiva), o jogador atleticano ensaia ser mais ousado no ataque, como fez diante do ex-clube. Em Iporá, onde o Dragão jogará na tarde desta quarta-feira (18), às 15h30, o lateral será uma opção ofensiva.

“Ano passado, tive momentos em que estive mais na linha da frente, mais ofensivo. Estive também na linha de quatro. A meta é melhorar esta qualidade minha. Neste ano, posso ser mais ofensivo, procurar trabalhar mais para chegar ao gol adversário e até fazer o gol para ajudar a equipe”, planeja o jogador, que disputa a posição entre os titulares com Moraes, que é prata da casa e retornou ao clube após dois anos fora, e o prata da casa Guilherme.

Pelo Atlético-GO, o lateral pretende ser o “novo Jefferson” e se firmar também, pois ano passado oscilou, assim como o outro jogador da posição, Arthur Henrique. Por isso, ele foi ousado ao passar por Maguinho. “Tive a felicidade de antecipar a jogada. Neste ano, estou querendo mais ir para cima, não ficar só na defesa. Está vindo um novo Jefferson.”

Leia também:

+ Veja escala de arbitragem para 3ª rodada do Goianão

+ Ronaldo passa em "grande teste" e espera sequência no Atlético-GO

Em Iporá, no Estádio Ferreirão, o Atlético-GO jogará pela terceira vitória seguida no Estadual, antes do clássico do domingo (22), diante do Vila Nova, no Estádio Onésio Basileiro Alvarenga (OBA). Primeiro, o pensamento é no jogo contra o Iporá. “Estamos no caminho certo. Viemos de duas vitórias, uma num clássico em que conseguimos virar o jogo. Agora, é pensar no Iporá. Depois, pensamos no clássico (Vila Nova).O que estamos fazendo é com humildade, pezinhos no chão”, destacou o jogador do Atlético-GO.

No Oeste goiano, o Dragão disputa o terceiro jogo seguido em horário diferente: abriu o Goianão à noite (goleada de 4 a 1 sobre o Grêmio Anápolis), enfrentou o Goiás (2 a 1) numa manhã de domingo e, agora, atuará à tarde. “Independente do clima, temos de estar bem preparados, seja com chuva, seja sob sol. Jogamos o clássico às 10h30 (manhã) . Agora, nós estamos bem adaptados (ao horário), pois temos treinado à tarde. Com o clima, não haverá dificuldade e vamos chegar para impor nosso ritmo dentro de campo.”