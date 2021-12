Esporte João Gomes Júnior é bronze no Mundial de Piscina Curta O atleta, de 35 anos, completou a prova em 25 segundos e 80 centésimos, cravando a melhor marca da carreira

O nadador João Gomes Júnior, do Esporte Clube Pinheiros, faturou nesta terça-feira (21) a medalha de bronze na prova dos 50 metros peito no Mundial de Piscina Curta (25 metros), que está sendo disputado em Abu Dhabi. O atleta, de 35 anos, completou a prova em 25 segundos e 80 centésimos, cravando a melhor marca da carreira, e ficou atrás apenas do americano Nic Fi...