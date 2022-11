A seleção do México estreiou nesta terça-feira (22), contra a Polônia, na Copa do Mundo de 2022. Emocionado, o atacante Alexis Vega foi às lágrimas durante a reprodução do hino mexicano antes do início da partida, disputada no Estádio 974, no Qatar.

Considerado um dos atacantes mais promissores do Campeonato Mexicano, o ponta-esquerda de 24 anos, que atua pelo Chivas Guadalajara, fará sua primeira participação no torneio. Até o momento, Vega soma seis gols em 22 partidas pela seleção.

O México está no Grupo C da Copa, ao lado de Argentina, Polônia e Arábia Saudita.

