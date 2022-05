Esporte Jogador tático, atacante do Goiás projeta 1º gol na Série A Destaque na campanha do acesso em 2021, Dadá Belmonte ainda busca repetir o bom desempenho na elite nacional

Titular do Goiás nos últimos sete jogos, o atacante Dadá Belmonte, de 25 anos, se tornou um jogador importante para o técnico Jair Ventura por cumprir uma função tática no lado esquerdo do ataque esmeraldino. No entanto, o jogador ainda busca seu primeiro gol desde o retorno ao Goiás em 2022. Natural de São José do Belmonte, no interior do Pernambuco, Dadá Belmo...