Esporte Jogadores brasileiros chegam da Ucrânia e detalham momentos de angústia Os brasileiros faziam parte do grupo que passou os últimos dias em um bunker em um hotel de Kiev, capital da Ucrânia

Jogadores brasileiros, familiares e amigos desembarcaram em São Paulo e no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (1), após deixarem a Ucrânia em meio à guerra envolvendo ucranianos e russos. Fernando, Pedrinho, Maycon e Dodô, todos do Shakhtar Donetsk, chegaram no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Já Marlon Santos, também do Shakhtar, e Bruno Ernandes, do Hirnyk...