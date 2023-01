Estreante do Atlético-GO na temporada e no clássico contra o Goiás, o atacante Felipe Vizeu marcou um belo gol em jogada individual, aos 20 minutos do segundo tempo, e iniciou a reação do Dragão na vitória de virada por 2 a 1 sobre o clube esmeraldino. O jogador se emocionou ao fim do jogo.

Shaylon, que assume a camisa 10 atleticana em 2023, converteu uma penalidade aos 29 minutos.

O clássico marcou o retorno do goleiro Ronaldo, após quatro meses e recuperação de cirurgia.

Os jogadores do Atlético-GO comemoraram bastante a vitória de virada sobre o Goiás, no Estádio Antonio Accioly em jogo disputado na manhã e início de tarde deste domingo (15). Os gols da partida foram marcados no segundo tempo. O Dragão perdia por 1 a 0, em gol de Nicolas marcado aos 9 minutos, mas mudou o rumo da disputa de mais um jogo equilibrado entre os dois clubes.

Felipe Vizeu, de 25 anos, chegou ao CT do Dragão como contratação relevante do clube. Em boa parte da pré-temporada, trabalhou com outros jogadores, separadamente, para que pudesse recuperar a condição física. Na semana passada, treinou com bola.

Na estreia, mostrou que valeu a pena a programação de trabalho, pois havia sido repatriado junto ao futebol da Moldávia – estava no Scheriff (Moldávia). Foi de Vizeu o gol de empate, um golaço em que arrancou no espaço vazio, tirou a marcação e acertou o chute no ângulo de Tadeu.

“Estava trabalhando muito para chegar hoje e jogar. Fui coroado no clássico”, ressaltou o jogador, em entrevista à TV Brasil Central em que também agradeceu o Atlético-GO pela oportunidade.

Felipe Vieu ficou bastante emocionado após o jogo. Ele chorou, lembrando as dificuldades encontradas para retomar a carreira em bom nível, após se projetar na base do Flamengo na Copa São Paulo de 2016, com sete gols marcados e escolha como destaque do torneio.

Shaylon também ressaltou a importância da vitória no clássico e do gol de pênalti marcado aos 29 minutos do segundo tempo. É o segundo gol marcado pelo meia-atacante sobre o Goiás.

O jogador espera se consolidar nesta temporada. Na estreia, fez gol em Anápolis na goleada de 4 a 1 sobre o Grêmio Anápolis. Ronaldo também comemorou o retorno com vitória e atuação segura, com defesas em conclusões de fora da área.

