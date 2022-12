Após um dia de homenagem a Pelé após uma vitória incontestável sobre a Coreia do Sul por 4 a 1, o Brasil está nas quartas de final da Copa do Mundo, fase que marca o ponto em que a seleção brasileira foi eliminada na competição anterior, na Rússia. Após bater os sul-coreanos nesta segunda-feira (5/12), no Estádio 974, em Doha, o adversário por uma vaga na semifinal do Mundial é a Croácia, atual vice-campeã, mas que vem com uma campanha irregular - apenas uma vitória em quatro jogos.

Apesar disso, o discurso adotado pelos jogadores da seleção brasileira é de respeito e cautela para evitar que o confronto, que será no Estádio Cidade da Educação na sexta-feira (9), tenha o mesmo desfecho do duelo contra a Bélgica de quatro anos atrás - a equipe perdeu por 2 a 1.

Na Copa do Catar, os croatas ficaram em 2º lugar no Grupo F, após empates sem gols contra Marrocos e Bélgica e uma vitória por 4 a 1 sobre o Canadá. Nas oitavas de final contra o Japão, disputada também nesta segunda-feira (5), o time europeu saiu atrás, buscou o empate no tempo normal e contou com a estrela do goleiro Livakovic, que defendeu três cobranças de pênaltis para levar a equipe para a decisão.

O desempenho croata, no entanto, não dá aos brasileiros uma aura de otimismo. O que se viu entre o elenco na saída do Estádio 974 foi justamente a preocupação por jogar contra os atuais vice-campeões mundiais, acostumados a enfrentar momentos de tensão - na Copa da Rússia, em 2018, o time também se classificou para as quartas de final e semifinal após decisões por pênaltis.

“Os croatas já mostraram que mentalmente são muito fortes. Na outra Copa, jogaram duas prorrogações até chegar à final. Agora, jogaram mais uma, saindo atrás no marcador e buscando o empate”, analisou o zagueiro Marquinhos. “Temos de estar preparados, pois será um jogo duro. Se conseguirmos fazer o que fizemos hoje, com a intensidade e começar o jogo dessa maneira podemos conseguir um grande resultado”, complementou o defensor do Paris Saint-Germain.

O meia Lucas Paquetá também destacou o histórico dos croatas, que contam com jogadores de destaque, como são os casos do atacante Ivan Perisic, do Tottenham, e do meia Luka Modric, do Real Madrid. “É uma grande equipe. Eles demonstram isso Copa após Copa. Eles têm grandes jogadores, tem jogador que já foi melhor do mundo”, ressaltou o meia, fazendo referência ao título individual obtido por Modric, na temporada de 2018.

O lateral Danilo, que comemorou seu retorno ao time após se recuperar de uma lesão no tornozelo esquerdo, sofrida ainda no jogo da 1ª rodada diante da Suíça deu a receita para evitar surpresas nas quartas. “A Croácia é uma grande equipe. São jogadores de altíssimo nível. Talvez algumas pessoas não conheçam, mas eu conheço muito bem. É um time habituado a grandes jogos, grandes campeonatos. Por isso, teremos de fazer nosso melhor para vencer.”