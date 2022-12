Apesar do discurso de que a derrota para Camarões nesta sexta-feira (2/12), no Estádio Lusail, em Al Daayen, no Catar, serviu como lição e de que não afetou o ambiente do elenco da seleção brasileira, o que se viu no semblante dos jogadores que passaram pela zona de entrevistas após o duelo não condizia com o que era dito. Alguns titulares que não foram utilizados no duelo válido pela 3ª rodada da fase de grupos se recusaram a falar com a imprensa, como Vinícius Júnior e Casemiro. “Vou falar o quê?”, questionou o volante do Manchester United, um dos líderes do elenco comandado pelo técnico Tite.

Este não foi o caso do atacante Richarlison, que, apesar de não ter sido utilizado nesta sexta-feira (2), fez questão de responder aos questionamentos. “Essa derrota não nos abala. Aliás, serve de alerta. Não temos tempo para lamentar nada. Temos é de entrar ligados nas oitavas de final, que já são daqui a três dias”, comentou o artilheiro do Brasil no mundial com dois gols, fazendo referência ao duelo da próxima fase diante da Coreia do Sul, segunda-feira, às 16 horas (de Brasília).

Do banco de reservas, Richarlison fez questão de incentivar os companheiros em campo e tentou minimizar a falta de pontaria do time contra Camarões. “Confiamos em cada um que está no elenco. Hoje, foi o dia para cometer erros. A partir de agora, não podemos errar mais”, complementou o atacante do Tottenham, que terá um confronto direto com seu companheiro de clube, Heungmin Son, capitão sul-coreano. “Vai ser um grande jogo. O Son é um grande jogador e sabemos que teremos dificuldades.”

O goleiro Ederson, titular no confronto diante dos camaroneses, também demonstrou personalidade. “Todos os jogadores que estrearam hoje em Copa do Mundo puderam desfrutar deste momento, que é único. Agora, é foco total na Coreia do Sul”, destacou o arqueiro fazendo referência ao fato de que, com a opção do técnico Tite de poupar titulares, 25 dos 26 jogadores do elenco brasileiro já entraram em campo neste Mundial - somente o goleiro Weverton ainda não foi utilizado.

Para o zagueiro Bremer, um dos estreantes da noite desta sexta-feira (2), horário do Catar, o gol sofrido já aos 47 minutos do segundo tempo, anotado por Aboubakar, deixa uma marca em sua carreira. “Não era a estreia que eu queria, mas já vamos pensar nas oitavas de final”, disse o defensor da Juventus, de 25 anos, que garantiu que o revés não deixará marcas no elenco. “Conversamos depois do jogo e está tudo certo”, despistou.

Silêncio

Pedido com certa insistência pela torcida, o atacante Pedro também não quis responder aos questionamentos dos jornalistas. O jogador do Flamengo entrou aos 19 minutos do segundo tempo, na vaga de Gabriel Jesus, que também teve atuação apagada. Pedro não produziu nada além do que o titular.

Se Pedro não quis falar, seu companheiro de Flamengo, Everton Ribeiro, outro que saiu do banco de reservas para estrear em Copas do Mundo, não fugiu dos microfones.

“Derrotas são coisas do jogo. Temos de ter cabeça boa e saber que daqui para frente não há margem de erro. Nosso primeiro objetivo foi alcançado, que eram a classificação e a liderança da chave. Agora, todos têm de estar preparados para entrar e colaborar.” (Rafael Xavier é colaborador especial na Copa)