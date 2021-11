Esporte Jogadores do Goiás destacam união do grupo na chegada a Goiânia Esmeraldinos foram recebidos por centenas de torcedores no aeroporto Santa Genoveva, nesta terça-feira (23), após confirmarem o acesso à Série A

Centenas de esmeraldinos recepcionaram o elenco do Goiás na chegada de Campinas, quase 12 horas depois do time goiano confirmar o acesso à Série A ao vencer o Guarani por 2 a 0. O goleiro Tadeu, o atacante Alef Manga e o meia Elvis foram os mais procurados pela torcida alviverde, que chegou cedo no aeroporto e saiu de lá direto para a Serrinha, onde a celebração com os atle...