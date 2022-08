Jogadores do Vila Nova avaliam que o time colorado tem evoluído na Série B e acreditam que a equipe pode permanecer na competição nacional em 2023. O volante Jean Martim, por exemplo, entende que o atual momento do clube deve ser de “poucas palavras” e “trabalho” para o Tigre reagir na Segundona.

“Participei dos últimos jogos e vejo uma evolução do time. Cada vez mais, estamos acreditando no nosso trabalho. É hora de poucas palavras e muito trabalho para sairmos dessa situação”, afirmou o volante, que foi apresentado como reforço na segunda-feira (15), após disputar dois jogos pelo Vila Nova.

Outro reforço apresentado, mesmo depois de já entrar em campo, foi o lateral direito Railan. O jogador de 22 anos é sobrinho do ex-atacante Oséas, que fez história no Palmeiras entre os anos de 1997 e 1999.

“Falar de meu tio é falar de alguém humilde. Foi jogador exímio na posição dele, eu sempre quis jogar e me inspirei nele. Ele me ajudou em algumas coisas para não desistir, o caminho do jogador não é difícil”, contou Railan, que disputou três partidas pelo Tigre nesta Série B.

Com os atletas à disposição, o Vila Nova segue a preparação para o duelo de sexta-feira (19), contra o Náutico. A partida válida pela 25ª rodada da Série B será disputada nos Aflitos, a partir das 21h30.