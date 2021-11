Esporte Jogadores negros foram protagonistas nos 5 títulos mundiais da seleção Pelé e Garrincha, Djalma Santos, Didi, Jairzinho, Romário, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e tantos outros craques negros foram protagonistas nas Copas de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002

No mês de celebração da Consciência Negra, cuja data oficial é neste dia 20, o Brasil conquistou sua vaga para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Único a disputar todas as edições do torneio, o país buscará a sua sexta conquista na competição. Em suas cinco conquistas, sempre teve jogadores negros de destaque, derrubando uma tese criada em 1954, segundo a qual a...