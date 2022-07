O jogo da Aparecidense contra o Brasil de Pelotas, que seria disputado neste sábado (23), a partir das 20 horas, foi remarcado para domingo (24), às 11 horas. O adiamento ocorreu após atraso com o voo que levava o time goiano para Pelotas-RS, a delegação do Camaleão chegou na cidade gaúcha na madrugada deste sábado.

De acordo com a Aparecidense, o jogo foi remarcado para domingo, às 11 horas, no mesmo local, o Estádio Bento Freitas. A tabela da competição ainda não tinha sido atualizada até a publicação desta nota. O duelo é válido pela 16ª rodada da Série C.

Ainda segundo a Aparecidense, o avião que levava a delegação da Aparecidense não conseguiu pousar em Pelotas-RS, o motivo não foi informado pelo clube. Com isso, o pouso ocorreu em Porto Alegre. O estafe do time goiano decidiu ir de ônibus para a cidade da partida, mas chegou em Pelotas durante a madrugada.

Contra o Brasil de Pelotas, a Aparecidense busca a vitória para se consolidar na faixa de classificação à próxima fase da Série C. O time goiano é o 8º colocado com 22 pontos.