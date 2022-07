O jogo da Aparecidense contra o Brasil de Pelotas foi remarcado pela segunda vez. O duelo válido pela 16ª rodada será disputado às 20 horas, neste domingo (24). A segunda mudança foi confirmada pela CBF na tarde deste sábado (23).

A partida seria disputada neste sábado, às 20 horas, mas foi remarcada para domingo, às 11 horas, por causa do atraso da chegada da Aparecidense na cidade de Pelotas. Por causa das condições climáticas no Aeroporto João Simões Lopes Neto, o avião que levava a delegação do Camaleão precisou pousar em Porto Alegre e o estafe seguiu de ônibus para Pelotas, chegando na madrugada de sábado.

Contra o Brasil de Pelotas, a Aparecidense busca a vitória para se consolidar na faixa de classificação à próxima fase da Série C. O time goiano é o 8º colocado com 22 pontos.