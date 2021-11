Esporte ‘Jogo de 12 pontos’, define técnico do Atlético sobre duelo contra o Juventude Marcelo Cabo explicou que considerando as passagens dele pelo Dragão, o duelo contra o Juventude, direto na luta pela permanência, é o mais importante dele pelo time rubro-negro

O técnico Marcelo Cabo falou, após o empate por 1 a 1 com o Ceará, que o jogo contra o Juventude na próxima terça-feira (23) é “jogo de 12 pontos”. O treinador definiu essa partida, direta na luta pela permanência, como a mais importante da carreira dele, considerando as passagens que soma à frente do Dragão. “Eu classifico o jogo contra o Juventude como um jogo d...