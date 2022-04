A partida entre Sporting Cristal e Flamengo, marcada para as 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (5) e válida pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, foi adiada pelo governo do Peru, país que iria receber o duelo.

As autoridades vetaram a realização do jogo em função do estado de emergência decretado na noite desta segunda-feira (4) no país. Em Lima, palco do evento, há toque de recolher até o fim do dia.

Nas últimas horas, a Conmebol tentou negociar com o governo e sugeriu a liberação do jogo com portões fechados, mas a iniciativa não surtiu efeito.

O caos se dá em torno da alta dos combustíveis e dos fertilizantes, fatos que geraram protestos da população. Pedro Castillo, presidente do Peru, determinou que a população não saia de casa.