Esporte Jogo entre Querétaro e Atlas pelo Mexicano tem invasão e 22 pessoas feridas Agência de proteção civil do estado de Querétaro falou que não há registro de óbitos

Um jogo do Campeonato Mexicano terminou no sábado (5) com cenas de violência e pancadaria. Torcedores do Atlas e do Querétaro invadiram o gramado do estádio La Corregedoria aos 15 minutos do segundo tempo, quando o placar era de 1 a 0 para o Atlas. O gol havia sido marcado por Julio Furch. Segundo a Polícia de Querétaro, local da partida, a pancadaria resultou em 22 ...