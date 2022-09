O primeiro jogo da fase semifinal da Copa Sul-Americana entre Atlético-GO e São Paulo teve atleticanos desconfiados e tricolores infiltrados no Serra Dourada. A partida, que registrou o recorde de público no futebol goiano em 2022, foi disputada nesta quinta-feira (1°) no Estádio Serra Dourada.

Como ocorreu em todos os jogos do Atlético-GO no Serra Dourada, nos duelos eliminatórios da Sul-Americana, houve atraso na entrada dos torcedores. Com 15 minutos de jogo, atleticanos e são paulinos ainda adentravam ao estádio goiano. Alguns perderam o primeiro gol da partida, marcado por Jorginho, a favor do Dragão.

Alguns torcedores do lado rubro-negro, inclusive, foram ao Serra Dourada desconfiados. "Aquele jogo contra o Corinthians (pela volta das quartas de final da Copa do Brasil) me deixou meio com o pé atrás. Eu vou torcer para a gente passar, mas será bem mais complicado do que os jogos contra Olimpia e Nacional. O time parece ter tido uma queda", analisou o analista de contadoria Geibson de Freitas, de 43 anos.

Para o atleticano Marcelo Teles, de 42 anos, a mudança no comando técnico do Dragão, com a saída de Jorginho e contratação de Eduardo Baptista, foi boa.

"O time precisava de uma chacoalhada. Foi necessário (mudar). Não tem como mandar o atacante embora, então sobra pro técnico. Talvez isso mude nossa história no Brasileiro, não sei se vamos passar na Sul-Americana, mas não podemos cair", opinou o comerciante.

Uma situação que ocorreu no duelo desta quinta-feira foi a presença de torcedores do São Paulo no meio da torcida do Atlético-GO. Alguns tricolores foram ao Serra Dourada com a camisa do time goiano.

"Eu sou são-paulino, mas não consegui comprar o ingresso (para a torcida visitante) a tempo. Mas sou goiano e meu time aqui (Goiânia) é o Atlético-GO. É a torcida mais pacífica que tem. Apesar de são-paulino, acho que vão ser jogos duros. Mas o campeão da Sula vai sair daqui, vou ficar 100% feliz quem quer que passe para a final", declarou o torcedor Gabriel Nascimento, que comprou ingresso de arquibancada no momento da partida.

Outros são paulinos, porém, não conseguiram acessar o Serra Dourada. A reportagem permaneceu do lado de fora do Serra Dourada até os 25 minutos do 1° tempo. Até este período, tricolores tentaram entrar nos setores (cadeiras e arquibancada) destinados à torcida do time goiano com a camisa da equipe paulista.

Eles foram barrados nas catracas. Alguns são-paulinos compraram camisas do Dragão com ambulantes na porta do estádio e adentraram no Serra. Outros optaram por ir embora.