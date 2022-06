Esporte Jogos Abertos de Goiás começam com a disputa de quatro modalidades Serão 12 etapas classificatórias em cada modalidade: futsal, vôlei, basquete e handebol

As cidades de Posse e São Luís de Montes Belos recebem, a partir desta sexta-feira (10), as primeiras etapas dos Jogos Abertos de Goiás. Serão 12 classificatórias, que vão ser concluídas no domingo (12). Os dois melhores de cada uma das quatro modalidades - futsal, vôlei, basquete e handebol - avançam à fase regional. São esperados 800 participantes por 40 times neste primeiro momento da disputa. Os classificados...