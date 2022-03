Esporte Jogos da semi entre Vila Nova e Atlético-GO terão VAR Árbitro de vídeo não será utilizado no outro confronto que define finalista, entre Iporá e Goiás, em Iporá, mas há possibilidade de ser usado na Serrinha

Os dois jogos da semifinal do Campeonato Goiano entre Vila Nova e Atlético-GO terão o árbitro de vídeo. A primeira partida será neste sábado (19), às 16h30, no Estádio Antonio Accioly, casa do Dragão. A volta será na terça-feira (22), no OBA, estádio do Tigre. A escala de arbitragem dos jogos de ida foi definida nesta quinta-feira (17), por meio de audiência públic...