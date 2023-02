Iporá x Inhumas

Válido pela: 8ª rodada do Goiano

Data: 4/2/2023 (sábado)

Horário: 15h30

Estádio: Ferreirão

Árbitro: Osimar Moreira

Assistentes: Tiego dos Santos e Carlos de Sousa

Ingressos: 40 reais

Pela primeira vez em jogo válido pela 1ª Divisão do Campeonato Goiano, Iporá e Inhumas vão se enfrentar no estádio Ferreirão em confronto direto para não terminar a 8ª rodada na zona de rebaixamento do Goianão.

Se o confronto tiver um vencedor, essa equipe vai terminar a rodada fora do Z2 e pode até, dependendo de outros resultados, figurar na faixa de classificação.

Com a pior sequência de resultados entre os 12 times do Goianão (seis jogos sem vencer), o Inhumas busca reabilitação diante do Iporá, que chega empolgado sob comando do novo técnico, Edson Silva. O Lobo Guará voltou a vencer na rodada passada e quer embalar para entrar no G8.

Aparecidense x Crac

Válido pela: 8ª rodada do Goiano

Data: 5/2/2023 (domingo)

Horário: 16 horas

Estádio: Anníbal Batista de Toledo

Árbitro: André Luiz Castro

Assistentes: Edson Antônio e Matheus Galvão

Ingressos: 20 reais

Único mandante com 100% de aproveitamento, a Aparecidense faz duelo direto por posição entre os quatro primeiros colocados contra o Crac. Nas quartas de final, os quatro melhores na tabela da 1ª fase terão mando de campo no duelo eliminatório.

Das quatro vitórias que possui no Goianão, a Aparecidense venceu três vezes no Anníbal Batista de Toledo e espera manter o retrospecto positivo para seguir entre os primeiros colocados. Em Aparecida, o Camaleão já venceu Goianésia, Morrinhos e Inhumas.

Uma das surpresas do Estadual, o Crac busca reabilitação após ser superado pelo líder Atlético-GO na rodada passada. Se vencer, o Leão do Sul pode retomar posição entre os quatro primeiros, que é o objetivo da equipe na reta final da 1ª fase.

Morrinhos x Anápolis

Válido pela: 8ª rodada do Goiano

Data: 5/2/2023 (domingo)

Horário: 16 horas

Estádio: Centro Esportivo João Vilela

Árbitro: Rubens Paulo dos Santos

Assistentes: Cristhian Passos e Lucas Passaglia

Ingressos: 15 reais

Em momentos diferentes, Anápolis e Morrinhos duelam no João Vilela. O Galo da Comarca está embalado e não perde há seis partidas. A boa sequência colocou o time tricolor na parte de cima da tabela, posição que espera manter diante da equipe tricolor.

O Anápolis conta com bons momentos do meia Ariel e do atacante Gonzalo, um dos artilheiros do Goianão, na tentativa de superar o Morrinhos.

A partida contra o Anápolis marca a estreia do técnico Lucas Oliveira à frente do Morrinhos. Essa será a segunda passagem do profissional pelo clube tricolor. O objetivo, assim como em 2022 na primeira passagem, será de manter o Morrinhos na 1ª Divisão do Goianão.