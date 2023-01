O Vila Nova deve contar com o retorno de três jogadores considerados titulares para o clássico contra o Goiás no próximo domingo (29). Jordan, Marcelinho e Ralf foram preservados na goleada diante do Iporá e naturalmente retornam no duelo contra o rival esmeraldino.

Jordan e Marcelinho não foram utilizados diante do Iporá e permaneceram durante o jogo de quarta-feira (25) no banco de reservas. O técnico Claudinei Oliveira explicou que não utilizou os jogadores porque ambos estavam pendurados. O volante Ralf, por sua vez, entrou no decorrer da partida e atuou durante 28 minutos.

O Vila Nova, porém, terá o desfalque do zagueiro e capitão Rafael Donato no clássico. O defensor sofreu uma lesão na coxa e fica fora dos gramados por pelo menos seis semanas. Ele vai perder a reta final da 1ª fase do Goianão e só estará disponível em março. Carlos Alexandre e Eduardo Doma disputam a posição.

A equipe colorada se reapresenta nesta quinta-feira (26) e terá dois dias de treinos até o clássico contra o Goiás.

Vila Nova e Goiás se enfrentam pela 6ª rodada do Goianão no próximo domingo, na Serrinha. O duelo terá torcida única, da equipe esmeraldina, que é a mandante do jogo, e será disputado a partir das 10h30.