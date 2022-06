O técnico Jorginho aprovou a atuação da equipe no Maracanã e comemorou a vitória importante sobre o Fluminense, por 2 a 0, neste sábado (11), mas acredita que o saldo poderia ser ainda mais elástico devido ao número de chances criadas pelo Dragão.

"Estou feliz pela vitória, mas a gente era para ter feito mais. Era para ter diminuído essa desvantagem que nós temos aí, que a gente está correndo atrás para tentar pelo menos zerar essa situação do saldo de gols", destacou o técnico Jorginho.

Com 13 pontos conquistados, o Atlético-GO aparece na 14ª colocação, logo atrás do Goiás, que tem a mesma pontuação, o mesmo número de vitórias, mas tem o saldo melhor com (-2) diante de (-3) do Dragão.

A vitória sobre o Fluminense foi a segunda consecutiva do Atlético-GO nesta Série A, já que o time também bateu o Avaí antes de viajar para o Rio de Janeiro. O técnico Jorginho acredita que os resultados positivos são frutos de um crescimento de desempenho da equipe.

"Acho que a equipe está muito confiante, organizada, jogando com coragem, mudando o sistema dentro da própria partida, dependendo até da característica dos nosso jogadores. Jogadores estão muito confiantes e aplicados. Nada poderia acontecer se eles não fossem aplicados", declarou Jorginho.