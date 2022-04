O Atlético-GO começou a campanha na Sul-Americana 2022 com o pé direito, mais especificamente com os pés direitos dos rubro-negros Jorginho, Shaylon, Hayner e Rickson, que marcaram os históricos gols da goleada rubro-negra por 4 a 0 sobre a LDU. Foi o primeiro triunfo do Dragão no estádio Antonio Accioly em um jogo internacional. São os primeiros três pontos da equipe goiana no Grupo F do torneio continental.

No 11º jogo internacional de sua história, o Atlético voltou a vencer em Goiânia depois de quase 10 anos em uma partida de torneio continental. A última vez havia sido em 2012, no jogo da eliminação na Sul-Americana, contra a Universidad Católica, do Chile.

Em 2021, o Dragão empatou os três jogos que fez como mandante, todos por 0 a 0, mas venceu com estilo na abertura da competição nesta temporada.

O meia Jorginho foi o grande nome do jogo. O camisa 10 participou diretamente dos quatro gols do Atlético. Ele abriu o placar aos 16 minutos, depois deu três assistências para Shaylon, Hayner e Rickson, que fechou o placar no Accioly.

A empolgação pela conquista do título goiano se transformou em confiança e teve impacto na postura do Dragão na primeira metade da partida disputada no estádio Antonio Accioly. Os primeiros 20 minutos de jogo no bairro de Campinas foram de pressão rubro-negra e de chances criadas. Marlon Freitas, em dois momentos, teve as melhores oportunidades para abrir o placar.

A primeira ocorreu aos 11 minutos, o capitão do Dragão aproveitou falha da zaga e chutou forte com a perna direita. O goleiro Falcón fez boa defesa e salvou os equatorianos. Dois minutos depois, o camisa 8 aproveitou sobra na entrada da área e cabeceou rente à trave esquerda da meta equatoriana.

Depois, porém, o Dragão passou a ter dificuldades para criar oportunidades. A LDU entrou em campo com três zagueiros e na fase defensiva chegou a marcar, em alguns momentos do jogo, no 5-4-1. A equipe goiana teve ligeira vantagem na posse de bola e circulou pelos corredores do campo na tentativa de encontrar brechas na defesa equatoriana.

O meio que deu certo, no entanto, foi em contra-ataques. Léo Pereira e Jorginho tiveram, aos 32 e 39 minutos do 1° tempo, chances de concluir contragolpes, mas sem sucesso.

Uma das preocupações do técnico Umberto Louzer, antes da bola rolar, foi com o comportamento da LDU e do árbitro Gery Vargas em relação a paradas na partida por causa de faltas. O receio do treinador era de que o Dragão pudesse perder a cabeça, mas apenas os torcedores reclamaram das decisões do árbitro boliviano, que irritou a torcida com faltas não sinalizadas para o time goiano.

A bronca com a arbitragem ficou ainda maior no retorno para o 2º tempo, após reclamação de um possível pênalti não marcado para o Dragão. Aos 7 minutos, Dudu cruzou na área, Shaylon fez desvio com corpo e a bola teria tocado no braço do defensor da LDU. Na Sul-Americana não há o uso do VAR na fase de grupos, portanto o lance não foi revisado.

A postura do Atlético não foi diferente em comparação com o início da partida. A diferença desta vez foi que o Dragão conseguiu ser veloz, trocou passes rápidos e criou uma sequência de chances nos primeiros minutos da etapa final. No intervalo dos minutos 7 e 16, a equipe goiana acertou a trave da LDU com o meia Shaylon, quase marcou um belo gol em jogada individual pelo lado direito do ataque com Jorginho e pressionou em busca do primeiro gol.

A pressão teve resultado aos 16 minutos. Em grande jogada pela esquerda, Wellington Rato passou por dois marcadores e cruzou rasteiro para o meia Jorginho que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes da LDU. Foi o primeiro gol do Atlético, no Accioly, em uma disputa de jogo internacional. Em 2021 o estádio recebeu três partidas da Sul-Americana, mas os jogos terminaram empatados por 0 a 0.

O Atlético não parou no primeiro gol e manteve a postura ofensiva durante toda a segunda etapa. Além de pressionar a LDU, teve boa postura defensiva e não sofreu com as tentativas de investidas dos visitantes. O goleiro Luan Polli quase não foi acionado no 2º tempo do duelo e viu da sua meta o Dragão ampliar o placar.

Em noite inspirada, Jorginho se manteve decisivo e voltou a participar dos gols do Atlético. O camisa 10 distribuiu três assistências, para Shaylon (em cruzamento), Hayner (em jogada ensaiada de cobrança de falta) e Rickson (em cruzamento rasteiro na pequena área).

Os gols só aumentaram a festa no Accioly. Jogadores tiveram nomes cantados pela torcida e deixaram o gramado sob gritos de "é campeão" em referência ao título do Goianão 2022.

O Dragão volta a campo no próximo sábado (9), às 19 horas, contra o Flamengo pela abertura da Série A do Brasileirão, no Accioly.



FICHA TÉCNICA

Copa Sul-Americana - Grupo F - 1ª rodada

Jogo: Atlético-GO 4x0 LDU

Local: estádio Antonio Accioly

Data: 5/4/2022

Horário: 21h30



Árbitro: Gery Vargas (BOL)

Assistentes: José Antelo (BOL) e Edwar Saavedra (BOL)



ATLÉTICO-GO: Luan Polli; Dudu (Hayner), Wanderson, Edson e Jefferson; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas (Isaac) e Jorginho; Shaylon (Rickson), Wellington Rato (Brian Montenegro) e Léo Pereira (Airton). Técnico: Umberto Louzer



LDU: Gonzálo Falcón; Moisés Corozo (Angulo), Luis Caicedo e Franklin Guerra; Andrés López (Quintero), Adolfo Muñoz (Quiñónez), Ezequiel Piovi e Christian Cruz (Ayala); Alexander Alvarado, Joao Ortiz e Tomás Molina (Hoyos). Técnico: Pablo Marini.



Gols: Jorginho, aos 16 minutos (Atlético) e Shaylon, aos 31 minutos (Atlético), Hayner, aos 42 minutos (Atlético) e Rickson, aos 47 minutos do 2º tempo (Atlético)



Cartões amarelos: Edson (Atlético) e Ayala (LDU)

Público: 4.393 pagantes (4.875 torcedores no total). Renda: R$ 102.130,00