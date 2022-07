O meia Jorginho abriu o caminho para a vitória do Atlético-GO sobre o Corinthians, por 2 a 0, naquele que considerou um jogo perfeito do Dragão. O camisa 10 atleticano disse que o time foi desacreditado por outras pessoas, mas que vem “comendo pelas beiradas” e espera conquistar coisas importantes ainda nesta temporada.

Para o jogador, que foi eleito o melhor em campo, o Dragão precisaria fazer um jogo sem erros para superar o Corinthians. Na avaliação de Jorginho, o objetivo foi integralmente cumprido. “Sabíamos que precisaríamos de fazer um jogo perfeito, tanto ofensivamente quanto defensivamente, e fizemos um jogo perfeito e por isso o resultado foi merecido”, destacou.

Jorginho avaliou que apesar da boa vantagem obtida no duelo contra o Corinthians, o time atleticano terá de repetir o nível de atuação para assegurar a vaga na casa corintiana. “Fizemos um grande jogo e demos um passo muito importante. Mas nós não ganhamos nada ainda, pois sabemos que jogar na arena do Corinthians é sempre muito difícil porque o torcedor empurra o tempo todo”, lembrou.

Após ser derrotado pelo América-MG no fim de semana, pela Série A do Campeonato Brasileiro, elenco e comissão técnica sofreram muita pressão. Jorginho lembrou que mais uma vez o Dragão comprovou que tem capacidade, mesmo quando as pessoas não acreditam que seja possível.

“As pessoas não acreditaram que chegaríamos a esta fase (da Copa do Brasil), só nós acreditamos. Na Copa Sul-Americana da mesma forma, não acreditavam que passaríamos da primeira fase porque estávamos no ‘grupo da morte’ porque tinha o Defensa y Justicia e a LDU. Nós começamos goleando a LDU. Vamos comendo pelas beiradas”, salientou.