O meia Jorginho, substituído ainda no primeiro tempo da partida em Assunção (Paraguai), na quinta-feira (30), diante do Oiimpia, e poupado no domingo (2), na derrota para o São Paulo, está liberado pelo departamento médico do Atlético-GO para fazer atividades físicas. O jogador sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda durante o duelo internacional pela Copa Sul-Americana, saiu de campo e imediatamente iniciou tratamento.

Só que Jorginho ainda é dúvida para voltar à equipe nesta quinta-feira (7), quando o Dragão recebe o Olímpia, no Estádio Serra Dourada, no jogo de volta da Sul-Americana.

Nesta segunda-feira (4), Jorginho deixou o departamento médico e já foi inserido numa atividade física pela manhã, na academia do CT do Dragão, para os jogadores que atuaram durante o jogo no Estádio Antonio Accioly, em que o Atlético-GO perdeu do São Paulo por 2 a 1. Jorginho assistiu à partida e fez falta à equipe, que teve dificuldades no setor de criação.

A equipe atleticana precisa de uma vitória por dois gols de diferença para decidir a vaga nos pênaltis com o Olimpia ou por três ou mais gols de vantagem para se classificar às quartas de final do torneio continental. Na partida ida, no Estádio Defensores del Chaco, a equipe rubro-negra foi derrotada por 2 a 0.

Desde que sentiu o desconforto muscular em Assunção, o camisa 10 fez tratamento. Os exames realizados não detectaram lesão muscular, mas houve precaução para não apressar o retorno dele à equipe. Nesta terça-feira (5), Jorginho continuará sob cuidados, mas dessa vez da preparação física. Na agenda atleticana, há atividade programada para o elenco no período matutino. Na quarta-feira (6), haverá o último treinamento, à tarde, antes do jogo.

Nesta temporada, assim que acertou o retorno ao Atlético-GO, Jorginho passou por uma etapa de preparação para readquirir a condição física e ser inserido no time. Destaque durante o Goianão, o camisa 10 sofreu o pênalti no primeiro jogo da final, na vitória de 1 a 0 do Dragão - gol de Marlon Freitas. Porém, suspenso, não disputou o jogo na Serrinha, onde o time atleticano venceu a equipe alviverde por 3 a 1. No geral, disputou 38 dos 43 jogos realizados na temporada.