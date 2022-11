O meia Jorginho não seguirá no Atlético-GO em 2023. Apesar de ter contrato até o fim da próxima temporada, a decisão tomada foi que o jogador vai respirar novos ares em 2023. A diretoria atleticana fez avaliações e junto com o atleta observou que Jorginho não estava com motivação para seguir no Dragão.

As tratativas são para uma saída em comum acordo entre o atleta e a diretoria do clube, uma vez que os salários do atleta são altos e ele não está motivado para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro.

Jorginho, de 31 anos, terminou a última temporada como reserva na equipe do Atlético-GO e viu a relação da torcida ficar estremecida com o rebaixamento do Dragão para a Série B.

Ao todo, Jorginho vestiu a camisa do Atlético-GO em 329 partidas entre 2013 e 2022 em quatro passagens pelo time campineiro. Jorginho marcou 54 vezes pelo Dragão e possui conquistas como a Série B do Campeonato Brasileiro de 2016 e os estaduais de 2014, 2019, 2020 e 2022.